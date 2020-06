Inspirierende Begegnung – Sarah Willis trifft die Geigerin Lisa Batiashvili

hat die Aufnahmen für Lisa Batiashvilis brandneues Album “ City Lights ” bereits gehört, als sie die Geigerin zum Gespräch trifft. Die Fragen sprudeln nur so aus ihr heraus. Lisa Batiashvili erzählt von ihrer Bewunderung für, dessen Film “City Lights” sie zu ihrem Projekt inspiriert hat und in dessen Musik sie sich bereits vor vielen Jahren verliebt hat. Gemeinsam mit ihrem Freundhat sie Charlie Chaplins Kompositionen neu arrangiert, interpretiert und für ihr Album maßgeschneidert. Darüber hinaus kann man auch Kompositionen u.a. vonunderleben — denn Lisa Batiashvili widmet sich in den Aufnahmen elf Städten, zu denen sie als vielgereiste Künstlerin eine persönliche Beziehung hat — und für jede Stadt spielt die Geigerin eine musikalische Hommage. Dafür hat sie viele berühmte und ganz unterschiedliche Musikerkollegen wie beispielsweiseund Miloš ins Studio eingeladen, um gemeinsam die passende Atmosphäre zu schaffen. Auch beim Podcast stimmt die Atmosphäre, denn Sarah Willis besuchte Lisa Batiashvili für diese Episode im ehemaligen Stummfilmkino “Delphi” in Berlin während der Videoproduktion für “City Lights”.