Highlight der virtuellen Bayreuther Festspiele: Castorfs “Ring”

Während die Türen des Festspielhauses auf dem Grünen Hügel in diesem Jahr verschlossen bleiben, veranstalten die Deutsche Grammophon und die Bayreuther Festspiele den Festspielsommer kurzer Hand auf “DG Stage – The Classical Concert Hall” und bieten Wagner-Liebhabern ein vielseitiges Programm an Inszenierungen der letzten Jahre. Neben Opern wie “Tannhäuser” in Tobias Kratzers aufsehenerregender Inszenierung unter der Leitung von Valery Gergiev mit Lise Davidsen als Elisabeth oder “Lohengrin” mit Piotr Bezcala in der Titelrolle unter Christian Thielemann werden gleich zwei Inszenierungen des “Rings” auf DG Stage übertragen: Chéreaus umjubelter Jahrhundert-Ring von 1976 (aufgezeichnet 1980) mit Pierre Boulez am Pult sowie Frank Castorfs kontrovers diskutierter Ring von 2013.

Das Gold unserer Tage: Öl

Den Auftakt macht der Castorf-Ring ab dem 8. August 2020 auf DG Stage. Live mitgeschnitten wurde der vierteilige Zyklus 2016 in Bayreuth, musikalisch geleitet von Marek Janowski. Frank Castorf brachte eine “völlig neue Sichtweise auf das Stück”, so Katharina Wagner. So platzierte der Regisseur den ersten Teil von Wagners Tetralogie, “Das Rheingold”, an einer Tankstelle an der Route 66. “Die Walküre” spielt im aserbaidschanischen Baku, das 1920 von den Bolschewiki wegen seines Öls besetzt wurde. “Siegfried” findet sich in einem sozialistischen Äquivalent von Mount Rushmore und am Berliner Alexanderplatz wieder, bis sich die “Götterdämmerung” zunächst in der DDR und letztendlich an der New Yorker Börse zuträgt.

Während Castorfs Inszenierung polarisierte, wurde Marek Janowskis musikalische Leistung einstimmig gelobt, ebenso wie exzellente Leistungen des Sängerteams, darunter Iain Paterson, Nadine Weissmann, Christopher Ventris, Georg Zeppenfeld, Stefan Vinke, Andreas Conrad und Catherine Foster.

Alle Termine des Castorf-Ring auf DG Stage: