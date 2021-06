“Egal welches Genre – Musik soll Gefühle vermitteln!” Sarah Willis trifft Moby

In der neuen, äußerst spannenden Podcast-Folge hat Sarah Willis die Gelegenheit, dem legendären amerikanischen Musiker Moby nach Herzenslust Löcher in den Bauch zu fragen. Der Sänger, Gitarrist und Musikproduzent erweist sich als sympathischer und unkomplizierter Gesprächspartner, der völlig unprätentiös über seine musikalischen Wurzeln, seinen Inspirationsquellen, seine Arbeitsprozesse plaudert und von der Entstehung seines neuen Albums “Reprise” erzählt, für das er diesmal ungewöhnlicherweise mit vielen anderen Künstlerinnen und Künstlern und einem ganzen Orchester zusammengearbeitet hat. Das Budapest Festival Orchestra hat Mobys Musik in seinen Arrangements für “Reprise” mit ganz neuen Farben versehen.

Mit dem aktuellen Podcast kann man diesmal wieder in eine spannende musikalische Welt eintauchen und dabei einem großen internationalen Musikstar ganz nah kommen.