Die DG Stage Highlights am Wochenende: John Williams und Kian Soltani

John Williams selbst, der Geigenvirtuosin Anne-Sophie Mutter und den Wiener Philharmonikern. Dieses Wochenende stehen gleich zwei Konzerte der künstlerischen Spitzenklasse auf " DG Stage – The Classical Concert Hall " bevor. Am Freitagabend wird das Wochenende ab 20 Uhr mit dem schon jetzt legendären Konzert " John Williams in Vienna " eingeläutet. Dargeboten wurden ikonische Themen der Filmmusik – mit keinem geringeren als Hollywood-Filmkomponist selbst, der Geigenvirtuosin und den

Aaron Pilsan am Klavier. Die jungen Musiker sind mit einem breit gefächerten Repertoire – von Schubert und Dvořák bis über Shostakovich und Piazzolla – aus dem Berliner Meistersaal zu erleben. Für Liebhaber der Cellomusik folgt am Sonntagabend, ebenfalls ab 20 Uhr, ein Konzert mit Kian Soltani und seinem langjährigen Partner am Klavier.

Die Konzerte stehen 48 Stunden zur Verfügung. Tickets für DG Stage lassen sich in sicheren Transaktionen online per Kreditkarte und durch die üblichen Zahlungsdienste erwerben und bieten den Online-Konzertbesuchern Zugang zu einmaligen Veranstaltungen in modernster Audio- und Videoqualität. Ticketpreise reichen, je nach Format und Produktion, von 4,90 bis 12,90 €.

Termine für Juni und Juli 2020:



Kian Soltani 12. Juli 2020



Rolando Villazón und Xavier de Maistre 16. Juli 2020



Benjamin Bernheim 19. Juli 2020



Ludovico Einaudi 24. Juli 2020

Ab 25. Juli

Bayreuther Festspiele 2020 in virtueller Form