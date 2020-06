DG Premium – Die große Bühne auf dem heimischen Bildschirm

Wie können Konzerte unter den aktuellen Umständen im Jahr 2020 aussehen? Deutsche Grammophon beantwortet die Frage, die sich Klassikbegeisterte in aller Welt stellen, mit “ DG Premium ” und geht damit ihrem Leitsatz nach, klassische Künstler und Publikum durch die neueste hochwertige Technologie zu verbinden.

Musik in Premiumqualität

Bereits ab dem 19. Mai können herausragende Darbietungen bei DG Premium entdeckt werden. So lassen sich nach einmaliger Registrierung u.a. Konzerte aus der Reihe “Moment Musical” mit Daniel Barenboim, Anna Prohaska und Seong-Jin Cho nachverfolgen, einzigartige Yellow Lounge Nächte mit Mischa Maisky und Alice Sara Ott aus dem Club zu sich nach Hause holen und gefeierte Orchester wie die Berliner Philharmoniker unter Andris Nelsons und Yannick Nézet-Séguin hautnah erleben. Zudem lässt es sich auf besondere Ereignisse wie das DG Jubiläumskonzert in der Verbotenen Stadt in Peking zurückblicken und Dokumentationen über z.B. Daniil Trifonov verleihen Einblicke in das Künstlerleben.

DG Premium wird in den kommenden Wochen und Monaten weiter ausgebaut, „um den aktuellen Wunsch nach Live-Erlebnissen von Künstlern und Publikum gleichermaßen zu erfüllen“, so Dr. Clemens Trautmann, President Deutsche Grammophon.

Live-Streams und virtueller Festival-Sommer

Für Juni kündigt das gelbe Label den Auftakt von “DG Stage” mit eigens für die Plattform produzierten Live-Streams mit Stars der Klassikszene wie Anna Netrebko, Daniel Barenboim, Rudolf Buchbinder, Andris Nelsons, Rolando Villazón u.v.m. an. Auch Festivalgänger können sich den Sommer auf DG Premium vertreiben: Die Bayreuther Festspiele 2020 werden mit den aktuellen Produktionen der Gegenwart sowie mit ikonischen Inszenierungen der Vergangenheit online zu erleben sein. Und auch das inzwischen schon legendäre Konzert von John Williams mit Anne-Sophie Mutter und den Wiener Philharmonikern aus dem Januar 2020 wird erstmals einem weltweiten Publikum präsentiert.