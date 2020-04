Alle Aufnahmen des Lieblingskünstlers an einem Ort finden und in kurzer Zeit entdecken, das Streaming macht es möglich. Best Of Playlisten bieten dabei einen Überblick über die beliebtesten Stücke unter den Einspielungen eines Künstlers und zeigen die Vielseitigkeit im Repertoire auf.

Copland, Gershwin u.a. zurück, outet sich als Brahms-Liebhaber, gibt Einblicke in das gemeinsame Musizieren mit seinem Bruder Daniel Ottensamer und verspricht neue “Blue Hour”-Arrangements. Zum Thema “ Heute schon gestreamt? ” stellt Andreas Ottensamer ausgewählte Stücke seiner Aufnahmen vor. Dabei erinnert der Klarinettist u.a. an sein erstes Album mit Werken vonu.a. zurück, outet sich als-Liebhaber, gibt Einblicke in das gemeinsame Musizieren mit seinem Bruder Daniel Ottensamer und verspricht neue “Blue Hour”-Arrangements.

Listening Party – Andreas Ottensamer steht Rede und Antwort

Am 6. April 2020 lässt sich die Playlist ab 16 Uhr gemeinsam mit Andreas Ottensamer und anderen Musikbegeisterten anhören. Zudem besteht die Möglichkeit in einem begleitenden Chat, Fragen an den Klarinettisten zu stellen. Hier dabei sein!

Andreas Ottensamer führt im Video durch die neu-zusammengestellte “Best Of Andreas Ottensamer” Playlist: