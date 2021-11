Bach aus Überzeugung – Sarah Willis im Gespräch mit Daniil Trifonov

In der neuen Folge des DG-Podcasts kann manim Gespräch mit dem russischen Pianisten Daniill Trifonov erleben, der gerade sein neues Album “ Bach – The Art of Life ” mit Werken vonund vier seiner Söhne, allen voran J, veröffentlicht hat. Im Podcast Talk mit der quirligen Hornistin lernt man Daniil Trifonov als reflektierten Interpreten und den eher unbekannten jüngsten Bach-Sohn kennen, der zu Lebzeiten große Anerkennung erfahren hat und ein Pionier in Sachen Klaviermusik war.