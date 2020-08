Klangvolles Echo – Hélène Grimaud kündigt neues Album “The Messenger” an

" heißt das neue Album von– es ist der Titel eines Klavierstücks des ukrainischen Komponisten, der in seiner Musik direkt anknüpft an die musikalischen Ideen und Werke der Tonschöpfer vor seiner Zeit. “Ich schreibe keine neue Musik”, sagt Silvestrov. Vielmehr sei seine Musik eine Antwort und ein Echo auf das, was bereits existiere. Grimaud greift diesen Gedanken auf und widmet sich auf ihrem neuen Album der Vergangenheit und der Gegenwart gleichermaßen. So stehen Werke vonneben Werken Silvestrovs und es entsteht durch die außergewöhnliche Programmzusammenstellung eine faszinierende Gesamtdramaturgie. “The Messenger” erscheint am 2. Oktober auf Deutsche Grammophon. Mozarts “” aus dem, aufgenommen von Grimaud mit der, gewährt bereits jetzt als Download oder im Stream einen vielversprechenden Einblick.