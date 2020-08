Überwältigend – Gustavo Dudamel und Yuja Wang mit Adams als e-Video und Dolby Atmos-Aufnahme

"[…] ein Album für Kopfhörer, in das es wert ist, einzutauchen" resümierte die The New York Times als im April dieses Jahres John Adams Werk “Must the Devil Have All the Good Tunes?” für Klavier Solo und Sinfonieorchester auf Deutsche Grammophon erschien. Der große Erfolg der Weltersteinspielung hat nicht zuletzt mit den Interpreten für dieses virtuose und raffinierte Werk zu tun, für die Adams das Stück komponiert hat: Gustavo Dudamel am Pult “seines” Orchesters, dem Los Angeles Philharmonic Orchestra und der Pianistin Yuja Wang als Solistin.

Ganz und gar eintauchen in die Musik dieses feurigen Tanzes, kann man ab dem 21. August mit dem e-Video. Des Weiteren ist das Album ab sofort in erstklassiger Dolby Atmos-Klangqualität verfügbar.