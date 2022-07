“The Salzburg Recital” – Neues Album von Evgeny Kissin

Der russische Starpianist Evgeny Kissin hat im Sommer 2021 einen furiosen Auftritt bei den Salzburger Festspielen hingelegt. Publikum und Kritik zeigten sich begeistert von seiner fast zweistündigen Performance, die der begnadete Klaviervirtuose mit einem ungewöhnlich weit gespannten Repertoire bestritt. Im ersten Teil des Programms spielte er, tänzerisch, jazzig und mit elektrisierenden Dissonanzen garniert, avantgardistische Klaviermusik des 20. Jahrhunderts: Alban Berg, Tichon Chrennikov und George Gershwin. Im zweiten Teil widmete er sich mit Frédéric Chopin, dem Komponisten, den er am meisten verehrt und zu dessen größten Interpreten er zählen darf. In den Encores glänzte er schließlich mit einer unterhaltsamen Mischung pianistischer Preziosen von Felix Mendelssohn, Claude Debussy, wiederum Chopin sowie einem mitreißenden Zwölfton-Tango aus seiner eigenen Feder.

Jetzt hat Deutsche Grammophon die Veröffentlichung eines Live-Doppelalbums angekündigt, auf dem der gefeierte Auftritt des Pianisten zu erleben sein wird. Kissins “The Salzburg Recital” soll am 2. September 2022 als e-Album und CD in den Handel kommen. Vorbestellungsstart ist am 1. Juli. Dann steht mit Chopins brillantem Impromptu Nr. 1 in As-Dur (op. 29), von Kissin mit entspannter Leichtigkeit dargeboten, bereits eine erste Single als Download und Stream bereit.