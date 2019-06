Evgeny Kissin und das Emerson String Quartet jetzt auf Vinyl

Anfang 2018 war Ausnahmepianist Evgeny Kissin gemeinsam mit dem renommierten Emerson String Quartet auf Tournee, eine musikalische Zusammenarbeit mit Seltenheitswert. Auf dem Programm standen Werke von Mozart, Fauré, Dvořák und Schostakowitsch. Live bereits weltweit gefeiert, kam am 12. April 2019 der Live-Mitschnitt des Auftritts in der New Yorker Carnegie Hall bei Deutsche Grammophon zur Veröffentlichung.

Nun erscheint die tief ergreifende sowie schwelgerisch mitreißende Kammermusik-Aufnahme “The New York Concert” am 7. Juni auch auf Vinyl.