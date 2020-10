Starsängerin Elīna Garanča kündigt Solo-Recital-Album an

Von Beginn ihrer außergewöhnlichen Karriere an warauf der Opernbühne ebenso zuhause wie auf den Konzertpodien. Auf ihren Alben hat sich die lettische Mezzosopranistin bislang allerdings vorwiegend mit Opernrepertoire beschäftigt. Am 6. November erscheint nun ein neues Album der Sängerin bei, auf dem sich Garanča erstmals ausschließlich dem Liedgesang widmet. Im Zentrum ihres ersten Solo-Recital-Albums steht miteiner der bekanntesten romantischen Liederzyklen überhaupt. Ergänzt wird dieser durch ausgewählte Lieder von. Das Album kann ab sofort vorbestellt werden. Mit dem dritten Stück aus Schumanns, das bereits jetzt zum Download sowie im Stream auf Spotify und Apple Music bereit steht, gibt Garanča einen faszinierenden Einblick in ihre Auseinandersetzung mit der Gattung Lied.