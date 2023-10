“Tractus” – Neues Album von Arvo Pärt

Das Münchener Label ECM New Series hat ein neues Album des estnischen Komponisten Arvo Pärt angekündigt. Den Schwerpunkt des Programms bilden Kompositionen für gemischten Chor und Orchester, die das Tallinner Kammerorchester gemeinsam mit dem Estnischen Philharmonischen Kammerchor unter der Leitung von Tõnu Kaljuste eingespielt hat. Die Aufnahmen fanden im September vorigen Jahres in der für ihre differenzierte Akustik bekannten Methodistenkirche in Tallinn statt. “Tractus”, so der Titel des neuen Pärt-Albums, soll am 10. November 2023 in den Handel kommen.