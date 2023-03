Sonderpreis für Manfred Eicher

Wohl kein anderes in Deutschland ansässiges Label hat auf die internationale Jazzszene einen solch profunden und nachhaltigen Einfluss ausgeübt wie ECM Records. Seit über 50 Jahren lenkt Manfred Eicher die Geschicke der Münchener Plattenfirma und zeichnete in dieser Zeit als Produzent für mehr als 1.700 Alben im Bereich des Jazz, der improvisierten Musik und der zeitgenössischen Klassik verantwortlich. Dabei etablierte Eicher in enger Zusammenarbeit mit Künstlern und Tonmeistern einen sowohl in musikalischer als auch aufnahmetechnischer Hinsicht hohen Standard, der den Namen ECM Records in aller Welt zu einem einzigartigen Markenzeichen gemacht hat. Öfter als jedes andere unabhängige Jazzlabel wurde ECM Records über die Jahrzehnte hinweg im DownBeat, von der Jazz Journalists Association und auf der MIDEM als “Plattenlabel des Jahres” geehrt. Manfred Eicher selbst gewann im In- und Ausland zahlreiche Auszeichnungen als Produzent des Jahres. Nachdem er in der Vergangenheit u.v.a. schon den Musikpreis und den Kulturellen Ehrenpreis der Landeshauptstadt München erhalten hatte, wird Eicher jetzt am 5. Juli 2023 im Cuvilliéstheater in München mit dem Bayerischen Staatspreis für Musik für sein Lebenswerk ausgezeichnet. “Mit visionärer Energie, unermüdlicher Schaffenskraft und einem sicheren Gefühl für individuelle Klangästhetik” habe Eicher, so heißt es in der Begründung der Fachjury, insbesondere den Gang des Jazz über 50 Jahre hinweg weltweit mitgestaltet.