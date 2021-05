Der Trickster Podcast – ein Ensemble musikalischer Form- und Gestaltwandler

Natürlich würden sich Cymin Samawatie und Ketan Bhatti mit dem Trickster Orchestra sehr viel lieber auf der Bühne präsentieren und ihre vielschichtige, transkulturelle Musik für sich selbst sprechen lassen. Da dies derzeit aber noch nicht so ohne weiteres möglich ist, kamen sie auf die Idee, dem Publikum das Projekt erst einmal in einem Podcast näher zu bringen. In insgesamt fünfzehn Folgen, von denen jeden Freitag eine neue erscheint, sollen sämtliche Mitwirkende des mehr als zwanzigköpfigen Orchesters vorgestellt werden. In der ersten Folge hat sich nun das Quartett zu Wort gemeldet, das für die Leitung des Trickster Orchestra zuständig ist: die beiden prominenten Frontliner Cymin Samawati und Ketan Bhatti (bestens bekannt durch die Band Cyminology) sowie Elisa Erkelenz und Philip Geisler, die hinter den Kulissen für das Großensemble arbeiten. Bhatti erzählt hier beispielsweise ausführlich, wie das Orchester zu seinem Namen gekommen ist und wofür dieser steht: “Der Trickster ist eine Figur, die es in allen Kulturen gibt, die weltweit in den verschiedenen Mythologien vorkommt. Es gibt quasi verschiedene Inkarnationen. Es sind Gestalten, die auf die Welt kommen und die göttliche Ordnung in Unordnung bringen. Sie haben dieses Schelmenhafte, dass sie eine Regel brechen und Chaos stiften, aber dadurch eigentlich immer für eine kulturelle Erneuerung sorgen. Und dieses Sich-in-Frage-stellen und die Welt in Frage stellen, etwas anders machen, sich verwandeln, das sind eben alles solche Elemente, die ich total spannend fand. Ich dachte, das passt ja wie die Faust aufs Auge für das, was wir vorhaben oder was wir schon längst machen. Der Trickster ist wie so eine Art Bild, wir uns selbst vielleicht verstehen wollen…”

Der Podcast kann über die Website des Trickster Orchestras gehört werden und auf den Streaming Plattformen abonniert werden.