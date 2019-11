“Sundoor” – Dustin O’Halloran veröffentlicht erstmals bei DG

Bereits Anfang September gab Deutsche Grammophon die Zusammenarbeit mit dem Pianisten und Komponisten Dustin O’Halloran bekannt.

"Ich folge, wohin die Musik mich führt", Dustin O’Halloran

Mit “Sundoor” erscheint nun die erste Veröffentlichung des neuen Exklusivkünstlers auf dem gelben Label. Die Aufnahme des 20-minütigen Werks “196 HZ” ist ab dem 8. November als Adaption einer Komposition von 2017, die für die Installation “Sundoor at World’s Ende” des Künstlers Slater Bradley während der 57. Biennale in Venedig entstand, digital und auf Vinyl verfügbar und gibt Einblicke in das musikalische Schaffen des weitgereisten Komponisten. Das erste Album O’Hallorans bei Deutsche Grammophon ist für das kommende Jahr angekündigt.