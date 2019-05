Gregor Hildebrandts Karajan Vinyl Art-Edition in der KAI 10 | ARTHENA FOUNDATION

Am 6. Juni eröffnet in Düsseldorf die Ausstellung “Listen to the Image, Look at the Sound”, die bis zum 8. September 2019 zu besuchen ist. Zu ihrem zehnjährigen Jubiläum präsentiert Kai 10 | Arthena Foundation zum Teil neu entstandene Werke internationaler Künstler, die sich dem Spiel zwischen Klang und Bildender Kunst widmen, eine immerwährende Faszination, die Theodor W. Adorno einst eine “Verfransung der Künste” nannte.

Dem künstlerischen Umgang mit visuellen und akustischen Umwelten liegt im Rahmen der Ausstellung zum einen das Konzept “Soundscape” von R. Murray Schafer aus den 70er Jahren, zum anderen John Cages Interesse an Klängen und Geräuschen jenseits komponierter musikalischer Formen.

Neben Künstlern wie Juergen Staack, Sean Snyder und Cory Arcangel ist auch der in Berlin lebende Künstler Gregor Hildebrandt vertreten. Für seine Werke wählt Hildebrandt analoge Datenträger wie Ton- und Videobänder sowie deren Gehäuse oder Hüllen sowie Schallplatten als Ausgangsmaterial und erschafft Collagen, Tafelbilder, Fotoarbeiten oder Installationen.

Ausgestellt ist Gregor Hildebrandts im Rahmen der Feierlichkeiten des 120. Geburtstags der Deutschen Grammophon entstandene Vinyl Art-Edition der neun Beethoven-Sinfonien, eingespielt von Herbert von Karajan 1962. Die Aufnahme hat der Künstler auf Tape aufgespielt und damit die Edition neu gestaltet.



Die Ausstellung “Listen to the Image, Look at the Sound” ist eine Kooperation zwischen KAI 10 | ARTHENA FOUNDATION und der Deutschen Grammophon. Kuratiert von Ludwig Seyfarth.