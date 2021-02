Prism III – Danish String Quartet setzt grammy-nominierte Serie fort

Das neue Album des schillernden Streichquartetts erscheint am 12. März 2021. Es ist der dritte Teil der im Herbst 2018 bei ECM New Series in München gestarteten Albumserie “Prism”, die in fünf Folgen den späten Streichquartetten Beethovens nachspürt. Jedes einzelne Album kombiniert eines der in ihrer poetischen Wirkung so frappierend modern anmutenden Streichquartette des späten Beethoven mit einer Bach-Fuge und einem neueren Werk der Quartett-Literatur. Das Danish String Quartet trägt damit dem Umstand Rechnung, dass Beethoven sich intensiv mit Bachs Fugenkunst befasste und der Einfluss seiner visionären Streichquartette zugleich weit in die moderne Zeit hineinreichte.

Im Zentrum des jetzt angekündigten Albums “Prism III” steht Beethovens Streichquartett Nr. 14 in cis-Moll (op. 131), gefolgt von Bartóks Streichquartett Nr. 1 (op. 7, Sz 40) und Bachs Fuge in cis-Moll (BWV 849), arrangiert für Streichquartett von dem Beethoven-Zeitgenossen Emanuel Aloys Förster.

Einen ersten Eindruck von dem neuen Album des Danish String Quartett kann man sich ab 19. Februar 2021 verschaffen, wenn mit dem abschließenden Allegro aus Beethovens Streichquartett Nr. 14 ein Satz auf den Streamingplattformen bereitgestellt wird, dessen stimmungsmäßigen Gehalt Richard Wagner in die suggestiven Worte kleidete: “Das ist der Tanz der Welt selbst: wilde Lust, schmerzliche Klage, Liebesentzücken, höchste Wonne, Jammer, Rasen, Wollust und Leid…”