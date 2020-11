Weihnachtsklassiker in neuem Gewand – Weihnachten mit Daniel Hope und dem Zürcher Kammerorchester

Daniel Hope stimmt mit seiner neuen Veröffentlichung “Christmas with Hope” weihnachtliche Klänge an. Vier der schönsten Weihnachtslieder präsentiert der Geiger neu arrangiert mit dem Zürcher Kammerorchester, dessen Musikdirektor er seit der Saison 2016/17 ist.

“Es gibt wenige Weihnachtslieder, die einen so mitten ins Herz treffen wie ‘’” stellt Daniel Hope fest. Neben diesem Weihnachtsklassiker hat Hope eines der bekanntesten amerikanischen Weihnachtslieder “” sowie “” und “” im Studio eingespielt. Daniel Hopes satter, warmer Klang tritt abwechselnd aus dem Gesamtklang des Zürcher Kammerorchesters hervor, wird vom Klangkörper getragen und verschmilzt dann erneut mit dem Orchesterklang. “Christmas with Hope” verwandelt kalte Herbsttage in eine zauberhafte Vorweihnachtszeit, die ein Gefühl von gemütlichen Stunden am Kamin versprüht. Ab dem 20. November stehen die Weihnachtslieder mit Daniel Hope als Download sowie im Stream bereit.