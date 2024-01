Daniel Hope feiert den Tanz – auf seinem Album und auf der Bühne

Klang und Bewegung sind seit jeher untrennbar miteinander verbunden. Mit dem Tanz geht hierbei ein ganz besonderer Zauber einher, der auch den Geiger Daniel Hope schon lange fasziniert. Nun bringt der Geiger beim gelben Label zusammen mit seinem Zürcher Kammerorchester das Album “Dance!” heraus, auf dem sich der Künstler auf vielfältigste Weise mit dem Tanz in der Musik beschäftigt.

Innige Liebeserklärung an den Tanz

Daniel Hopes Album “Dance!” gleicht einer magischen, leidenschaftlichen und pulsierenden Reise quer durch die Geschichte der westlichen klassischen Musik vom Mittelalter bis ins späte 20. Jahrhundert. So umspannt das farbenreiche Programm Werke aus sieben Jahrhunderte und beinhaltet ein Lamento aus dem 14. Jahrhundert ebenso wie Wojciech Kilars Werk “Orawa” von 1986, ergänzt durch Klassiker von Händel, Saint-Saëns, Florence Price, Duke Ellington und vielen anderen. Dabei war es das Ziel von Hope, die universelle Bedeutung und Vielfalt von Tanz und Rhythmus zu ergründen. Je nach Werk und Genre hat er die Stücke mal mit dem gesamten Orchester, mal mit kleineren Ensembles eingespielt. Zudem sind in neuen Arrangements von Paul Bateman auch eine Reihe von Gastkünstlern, darunter Jenö Lisztes (Cimbalom), Omar Massa (Bandoneon), Jacques Ammon (Klavier), Marie-Pierre Langlamet (Harfe) und Joscho Stephan (Swing Gitarre) zu erleben.

Konzerttournee durch Deutschland

Hopes Programm rund um die Kraft des Tanzes ist nicht nur auf dem Album, sondern auch auf verschiedenen Bühnen in ganz Deutschland zu erleben. So wird der Musiker mit seinem Orchester unter anderem in Stuttgart, Freiburg, Frankfurt, Düsseldorf, München, Hamburg oder Friedrichshafen auftreten.

Im Februar ist Daniel Hope mit dem Zürcher Kammerorchester mit dem Repertoire des neuen Albums in Deutschland auf Tour. Karten können Sie hier im Vorverkauf erwerben.

Tourdaten

11.02.2024 – Frankfurt, Alte Oper

12.02.2024 – Hannover, Großer NDR Sendesaal

13.02.2024 – Berlin, Konzerthaus

15.02.2024 – Düsseldorf, Tonhalle

16.02.2024 – Köln, Philharmonie

20.02.2024 – Hamburg, Elbphilharmonie

21.02.2024 – Hamburg, Elbphilharmonie