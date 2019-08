Kammermusikalische Perlen – Daniel Barenboim, Michael Barenboim und Kian Soltani spielen Mozart

Daniel Barenboim am Klavier, Michael Barenboim an der Geige und Kian Soltani am Cello blicken auf eine Vielzahl an gemeinsamen Livekonzerten zurück, wobei das Trio stets mit mitreißender Spielfreude und einer einzigartigen Harmonie bestach. “Sie kennen sich gut, musizieren schon lange zusammen und haben die sechs Mozart-Trios viele Male aufgeführt. Jetzt geben sie sie uns als Geschenk, als Einladung am Mozart’schen Gesprächs teilzuhaben”, resümiert Rolando Villazón über das am 13. September erscheinende Album. Darauf zu hören der Live-Mitschnitt von Mozarts Klaviertrios aus dem Berliner Pierre Boulez Saal.

Das Trio knüpft damit an seine gefeierte kammermusikalische Veröffentlichung aus dem Vorjahr an. Gemeinsam mit der Bratschistin Yulia Deyneka widmeten sich die drei Musiker den Klavierquartetten des Klassikers, “[ein] beeindruckendes Album”, so die Daily Mail.