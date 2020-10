Beethoven live mit Daniel Barenboim – Umfangreiche Edition im Jubiläumsjahr

Fürwaren die vergangenen Monate eine fruchtbare Zwangspause. So hat der Pianist während dieses Ausnahmezustandskomplettesowie dessenlive imaufgenommen und dem gefeierten Komponisten so ein denkbar würdiges Denkmal im Jubiläumsjahr gesetzt. Beiwird Barenboims Interpretation dieser pianistischen Großwerke als umfassende Edition veröffentlicht. Schon jetzt steht mit Barenboims Einspielung der 14. Diabelli-Variation ein gewichtiges musikalisches Kleinod zum Download und im Stream bereit.

Die Musik von Ludwig van Beethoven begleitet Daniel Barenboim bereits seit etlichen Jahrzehnten und immer wieder aufs Neue hat sich der Musiker mit ihr auseinandergesetzt. “Beethovens Musik ist immer mehrdimensional: wenn sie lacht, lacht und weint sie gleichzeitig”, sagt Barenboim über den Reichtum an Emotionen in den Werken Beethovens, der ihn dazu bewegt hat, sowohl dasmit demsowie Anne-Sophie Mutter undals auch diemit seinem Sohnund Kian Soltani und die kompletten Beethoven Sonaten mit den Diabelli Variationen im Jubiläumsjahr neu aufzunehmen. Eben diese Vielfalt an Stimmungen und Gefühlsnuancen ist auch in dem musikalischen Mikrokosmos der “Diabelli-Variationen” op. 120 zu erleben, die Beethoven 1823 komponierte und die damit sein letztes großes Klavierwerk darstellen. Mit der 14. Variation “Grave e maestoso” kann schon jetzt ein Titel des neuen Albums angehört werden, der Barenboims reife Interpretationskunst eindrucksvoll aufzeigt.