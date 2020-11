Beethoven-Klaviertrios mit Daniel Barenboim, Michael Barenboim und Kian Soltani

setzt seine Beethoven-Reise 2020 mit einer Gesamteinspielung der Beethoven-Klaviertrios fort. An seiner Seite stehen dabei mit Geigerund Cellist Kian Soltani langjährige Kammermusikpartner. Bereits im Jahr 2016 hat Daniel Barenboim das Trio gegründet, das noch im gleichen Jahr im Teatro Colón in Buenos Aires debütierte und heute auf eine Vielzahl an gemeinsamen Livekonzerten zurückblickt. Mit ihrer mitreißende Spielfreude und einzigartige Harmonie begeisterten Daniel Barenboim, Michael Barenboim und Kian Soltani auf ihrer Veröffentlichung der Mozart-Klaviertrios bei Deutsche Grammophon.