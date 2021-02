Bomsori Kim neue Exklusivkünstlerin bei Deutsche Grammophon

Wie die Deutsche Grammophon am 22. Februar 2021 bekannt gibt, darf sich Bomsori Kim jüngstes Mitglied der Künstlerfamilie des Gelblabels nennen. “Es ehrt mich außerordentlich, nun zur Deutschen Grammophon zu gehören und auf dem Weg so vieler legendärer Künstler zu folgen”, sagt Bomsori Kim. “Das Label steht für Exzellenz, für das Beste einer langen Tradition. Es hat sich zur Aufgabe gemacht, Menschen durch die Kraft der Musik zu verbinden und darin gerade auch ein junges Publikum zu erreichen. Solch ein Engagement liegt auch mir am Herzen. Ich möchte die Hörer durch meine Musik berühren und inspirieren.”

Nach ihrer Ausbildung an der Seoul National University und der New Yorker Juilliard School spielte Bomsori Kim, deren in Korea seltener Vorname "Klang des Frühlings" bedeutet, u.a. auf den Bühnen der Carnegie Hall, dem Wiener Musikverein und der Berliner Philharmonie. In Korea schon mehrfach ausgezeichnet, gewann sie zuletzt zusammen mit Rafał Blechacz den Fryderyk Music Award für "Best Polish Album Abroad" für ihre gemeinsame DG-Einspielung mit Werken von Fauré, Debussy, Szymanowski und Chopin. Daran knüpft Bomsori Kim nun mit ihrem Debütalbum für die Deutsche Grammophon an.

“Mit Virtuosität, Präsenz, Klarheit und einem warmen, fülligen Geigenton ist Kim eine agile Gestalterin des Moments”, schreibt Crescendo.