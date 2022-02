Italienischer Glanz in Paris – Neues Album des französischen Startenors Benjamin Bernheim

Benjamin Bernheim ist einer der gefragtesten Sänger weltweit. Der 1985 in Paris geborene Tenor hat sich mit Rollen wie Rodolfo in Puccinis “La bohème”, Des Grieux in Massenets “Manon” oder Alfredo in Verdis “La traviata” einen Namen gemacht. Seit 2018 steht der junge Franzose, der bereits in einem Atemzug mit dem italienischen Stimmgiganten Luciano Pavarotti genannt wird, bei Deutsche Grammophon unter Vertrag. 2019 veröffentlichte er dort unter viel Beifall sein Solodebüt.

Italienische Oper in Paris

Cherubini, Spontini, Donizetti, Verdi, Mascagni zusammengetragen. Bei der Auswahl ließ er sich vom Palazzetto Bru Zane, einer Stiftung für französische Musik der Romantik, beraten. "Wir wollten die Geschichte der französischen Sprache in den Pariser Opernhäusern nachzeichnen", so der lyrische Tenor, der sein ambitioniertes Aufnahmeprojekt gemeinsam mit dem Orchestra del Teatro Comunale di Bologna unter der Leitung von Frédéric Chaslin realisiert hat. Jetzt hat Deutsche Grammophon das zweite Album des vielversprechen Sängers angekündigt. Auf dem Programm stehen Preziosen der italienischen Oper, die im Paris des 19. und frühen 20. Jahrhunderts aufgeführt wurden. Bernheim hat bewegende Partien aus Opern von Puccini und

Die Veröffentlichung des Albums, das unter dem Titel “Boulevard des Italiens” erscheinen wird, ist für den 8. April 2022 angekündigt. Vorbestellungsstart ist ab sofort. Dann steht mit Fernands hinreißender Arie “Ange si pur” aus Donizettis Oper “La favorite” eine erste Single bereit.