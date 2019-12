Special Edition von Anne-Sophie Mutter und John Williams – “Star Wars” Themen auf Vinyl

Für die “Star Wars” begeisterte Violinistin Anne-Sophie Mutter ging ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung als Filmkomponist John Williams für sie persönlich Musik komponierte. Die Zusammenarbeit gipfelte im gemeinsamen Album “Across the Stars”, das am 30. August dieses Jahres auf Deutsche Grammophon erschienen ist, und auf dem die preisgekrönte Geigerin für Violine arrangierte Werke von John Williams unter seiner Leitung mit dem The Recording Arts Orchestra of Los Angeles interpretiert.

Jetzt folgt eine ganz besondere Veröffentlichung: Zum großen Finale der “Star Wars” Film-Saga, die im Dezember in die Kinos kommt, werden nun alle fünf Filmmusik-Themen auf einer 12′' LP herausgebracht. Ob “Yoda’s Theme” aus “The Empire Strikes Back”, “Rey’s Theme” aus “The Force Awakens” oder das exklusiv und ausschließlich auf Vinyl erscheinende “Princess Leia’s Theme” aus “A New Hope”, Anne-Sophie Mutter erzählt diese Filmsaga gemeinsam mit dem großen Filmmusik-Orchestersound und den brillanten Melodien von John Williams beeindruckend nach.

Mit einem eingravierten “Todesstern” auf der B-Seite der limitierten und nummerierten LP handelt es sich bei dieser Vinyl um ein hochwertiges exklusives Produkt für jeden Star Wars Fan!