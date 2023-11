Gefeiertes Geburtstagskonzert – Anne-Sophie Mutter bekennt ihre musikalischen Prioritäten

Am 29. Juni 2023 feierte Anne-Sophie Mutter ihren 60. Geburtstag. Aus diesem Anlass erschien bei Deutsche Grammophon eine limitierte Vinyl-Edition der wegweisenden Violinkonzert-Aufnahmen, die sie an der Seite ihres berühmten Mentors und Entdeckers Herbert von Karajan eingespielt hat. Jetzt hat das Gelblabel eine weitere Geburtstagsgabe für die große Geigerin angekündigt. Am 10. November 2023 erscheint das neue Album von Anne-Sophie Mutter.

Der Mitschnitt stammt von einem gefeierten Geburtstagskonzert, das die Geigerin im Juni dieses Jahres gemeinsam mit ihrem Ensemble “Mutter’s Virtuosi” im Großen Saal des Wiener Musikvereins gab. Auf dem Programm standen Werke von Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, André Previn, Joseph Bologne und John Williams.

Persönliches Album

Sowohl das Programm als auch die Besetzung des Ensembles spiegeln Mutters musikalische Prioritäten. Die Virtuosi sind eine Frucht ihrer leidenschaftlicher Nachwuchsförderung. Das junge Ensemble setzt sich überwiegend aus Stipendiatinnen und Stipendiaten der Anne-Sophie Mutter Stiftung zusammen. Das Repertoire wiederum reflektiert Mutters künstlerische Offenheit, ihr breites Spektrum, das sich auf dem Album vom Barockzeitalter über die Klassik bis in die Gegenwart erstreckt.

Mutters neues Album ist ab dem 6. Oktober 2023 vorbestellbar. Dann steht mit dem berührenden “Thema aus Schindlers Liste”, die der große Filmkomponist John Williams eigens für die Virtuosi arrangiert hat, eine erste Single zum Download und Stream bereit.