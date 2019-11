Exklusiv für Liebhaber: “Across The Stars” auf 10′' Vinyl

"Königin der Violine"

Stargeigerin Anne-Sophie Mutter hat mit diesem Projekt buchstäblich nach den Sternen gegriffen: Auf dem im August veröffentlichten Album “Across the Stars” interpretiert Mutter, die jüngst mit dem vom japanischen Kaiserhaus verliehenen Praemium Imperiale – dem “Nobelpreis der Künste” – ausgezeichnet wurde, Filmmusik arrangiert und dirigiert von keinem geringeren als John Williams höchstpersönlich. So entstanden berührende Aufnahmen von Themen aus Star Wars, wie “Princess Leia’s Theme” oder Harry Potters “Hedwig’s Theme”, begleitet von The Recording Arts Orchestra of Los Angeles im berühmten Sony Scoring Stage.

Zwei der Werke sind nun exklusiv im Deutsche Grammophon Shop als limitierte 10′' Vinyl zusammen mit einem Poster des aufwendig gestalteten Covers “Across the Stars” erhältlich. Die Liebhaber-Vinyl umfasst das Werk “Remembrances” aus dem Film Schindlers Liste sowie die “Markings”, ein Stück, das eigens für Anne-Sophie Mutter für Violine, Streicher und Harfe von John Williams komponiert wurden.