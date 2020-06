Once more – Andreas Ottensamer spielt Mendelssohn

Mit seinem Album “ Blue Hour ” hat der Klarinettistder Musikwelt 2019 ein großes Geschenk gemacht. Das muntere Allegro agitato ausberühmtenlässt den künstlerischen Spirit der Aufnahmen nun in einem neuen Arrangement für Klavier und Klarinette gemeinsam mit Pianistnoch einmal wunderbar aufleben. Ab dem 5. Juni steht die Aufnahme als Download und im Stream zur Verfügung.

Gemeinsam mit der chinesischen Pianistin Yuja Wang an den Tasten hat Andreas Ottensamer sich eine Sammlung klassischer und romantischer Kompositionen vorgeknöpft und unter anderem sieben Lieder ohne Worte von Felix Mendelssohn-Bartholdy eingespielt. 48 lyrische Klavierstücke aus Mendelssohns Feder sind als so genannte “Lieder ohne Worte” Mitte des 19. Jahrhunderts bekannt und beliebt geworden — in der Fassung für Klarinette und Klavier kommt die musikalische Schönheit der kleinformatigen Werke noch einmal ganz anders und besonders gelungen zur Geltung. Und wer noch nicht genug hat, kann mit dem kompletten Album “Blue Hour” eine echte Sternstunde der Klarinette erleben.