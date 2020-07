Federleicht – Andreas Ottensamer zelebriert mit Mendelssohns “Lieder ohne Worte” musikalische Schwerelosigkeit

Sein Album “ Blue Hour ” war zweifellos ein musikalisches Highlight des Jahres 2019 — nun versüßen mehrere Singles, anschließend an die “Blaue Stunde” diesen Sommer. Aktuell kannvirtuose Brillanz in der sechsten Nummer der “” op. 62 vonnoch einmal besonders gelungen erlebt werden. Der französische Pianistbegleitet den Klarinettisten in dem Stück an den Tasten mit viel Fingerspitzengefühl, so dass zwischen den beiden Musikern ein tänzerisches Zwiegespräch entsteht, in dem die Klarinette ihre schönsten Klangfarben zeigen kann. Ab sofort steht die Single auf allen gängigen Plattformen zum Download und im Stream bereit.