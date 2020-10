Andrea Bocelli ist nicht nur ein fantastischer Sänger, er setzt sich auch gerne philosophisch mit dem Leben auseinander und lässt die Erkenntnisse in seine musikalischen Projekte einfließen. Mit dem neuen Album “Believe” tritt er der Unbeständigkeit unserer Zeit und den vielen negativen Eindrücke, die täglich auf uns einprasseln, künstlerisch entgegen und hat ein Programm zusammengestellt, das Trost spendet, Hoffnung gibt und über die positive Kraft der Musik verbindet.

Die Melodien reichen von klassischen Kompositionen bis hin zu populären Songs und haben den Tenor zum Teil selbst sein Leben lang begleitet. Neben dem Kultsong “You’ll Never Walk Alone” und dem Kirchenlied “Amazing Grace” kann man Andrea Bocelli auch mit Interpretationen eines “Ave Maria” und Mozarts “Laudate Dominum” erleben. Die Auswahl ist ein sehr persönliches Zeugnis von Kindheitserinnerungen und Lieblingstiteln, die dem Sänger auf seinem eigenen Weg immer wieder Mut gemacht haben. In der Summe ist so ein außergewöhnliches Album entstanden.