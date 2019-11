Andrea Bocelli versetzt das Publikum seit mehr als drei Jahrzehnten regelmäßig mit seiner Stimme in Begeisterungsstürme und versteht sich darauf, immer neue spannende Programme zu entwickeln, in denen er seine große Liebe zur Musik zum Ausdruck bringen kann. Spätestens seit seinem Hit “Time To Say Goodbye” ist der Tenor einer der gefragtesten Sänger Italiens und hat insgesamt mehr als 80 Millionen Alben verkauft. Für sein Album “Diamond Edition” ergänzt das erfolgreiche Album nun mit “Sì Forever” noch einmal um fünf weitere Kompositionen und bezaubert mit brandneuen Duetten, die Andrea Bocelli mit der britischen Singer-Songwriterin Ellie Goulding und der Hollywood-Schauspielerin Jennifer Garner eingesungen hat. versetzt das Publikum seit mehr als drei Jahrzehnten regelmäßig mit seiner Stimme in Begeisterungsstürme und versteht sich darauf, immer neue spannende Programme zu entwickeln, in denen er seine große Liebe zur Musik zum Ausdruck bringen kann. Spätestens seit seinem Hit “” ist der Tenor einer der gefragtesten Sänger Italiens und hat insgesamt mehr als 80 Millionen Alben verkauft. Für sein Album “ Si ” hat er 2018 eine Fülle gefühlvoller Titel zusammengestellt, in denen er von seiner Familie, seinem Zugang zu Spiritualität, von der Liebe und von der unsterblichen Hoffnung singt. Eine “” ergänzt das erfolgreiche Album nun mit “” noch einmal um fünf weitere Kompositionen und bezaubert mit brandneuen Duetten, die Andrea Bocelli mit der britischen Singer-Songwriterinund der Hollywood-Schauspielerineingesungen hat.

Bob Ezrin hat Andrea Bocelli 2018 mit Rat und Tat zur Seite gestanden, damit der Tenor seine Leidenschaft für gelungenen Crossover perfekt entfalten konnte. Mit der britischen Sängerin If Only” einen echten Popstar ins Boot geholt und gemeinsam trafen die beiden mit ihrem wehmütigen Duett mitten ins Herz. “Un’Anima” verzauberte mit nostalgischem Charme, “I Am Here” verströmte ein ebenso melancholisches wie sehnsüchtiges Flair. Die Intensität der Gefühle, die Andrea Bocelli in seinen Songs transportierte, machten sein Album “Sì” zu einem echten musikalischen Glücksfall. Ob in der berührenden Pianoballade “Ali Di Libertá”, die mit warmen Streicherstimmen veredelt wurde, oder im Duett “Amo Soltanto Te”, das Andrea Bocelli gemeinsam mit Popstar Ed Sheeran sang: Der Tenor blieb sich stets treu und sang sich mit großem Wiedererkennungswert in die Herzen seiner treuen Fans. Der legendäre Produzenthat Andrea Bocelli 2018 mit Rat und Tat zur Seite gestanden, damit der Tenor seine Leidenschaft für gelungenen Crossover perfekt entfalten konnte. Mit der britischen Sängerin Dua Lipa hatte der Tenor sich für “” einen echten Popstar ins Boot geholt und gemeinsam trafen die beiden mit ihrem wehmütigen Duett mitten ins Herz. “” verzauberte mit nostalgischem Charme, “” verströmte ein ebenso melancholisches wie sehnsüchtiges Flair. Die Intensität der Gefühle, die Andrea Bocelli in seinen Songs transportierte, machten sein Album “Sì” zu einem echten musikalischen Glücksfall. Ob in der berührenden Pianoballade “”, die mit warmen Streicherstimmen veredelt wurde, oder im Duett “”, das Andrea Bocelli gemeinsam mit Popstar Ed Sheeran sang: Der Tenor blieb sich stets treu und sang sich mit großem Wiedererkennungswert in die Herzen seiner treuen Fans.

Als Diamond Edition knüpft “Sì forever” nun an den Erfolg des Albums an und setzt den Strudel der Gefühle fort. “Return to Love” präsentiert Andrea Bocelli im Duett mit Ellie Goulding. “Dormi Dormi Lullaby” singt der Tenor mit der Schauspielerin Jennifer Garner. Und “Ragazzo Mio” wird zu seiner ganz persönlichen Interpretation des traditionellen irischen Liedes “Danny Boy”. “Sì forever” ist ein Genuss für die Sinne und eine klangliche und künstlerische Ausnahmeerscheinung, die die Schönheit der Musik in all ihren Facetten spürbar macht.