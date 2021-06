“Echoes Of Life” – Neues Album von Alice Sara Ott

Alice Sara Ott ist bekannt für ihr graziles Klavierspiel. Die 1988 in München geborene Ausnahmepianistin hat sich mit ebenso feinfühligen wie virtuosen Interpretationen romantischer und impressionistischer Literatur einen Namen gemacht. Jetzt hat Deutsche Grammophon ein neues Album der deutsch-japanischen Starpianistin angekündigt. Am 6. August 2021 erscheint “Echoes Of Life”. Im Zentrum des Albums stehen die 24 Préludes op. 28 von Francesco Tristano, György Ligeti, Nino Rota, Chilly Gonzales, Tōru Takemitsu, Arvo Pärt und Alice Sara Ott selbst, darunter mit Tristanos „"In The Beginning Was" und Otts “Lullaby To Eternity”, einer Bearbeitung von Lacrimosa, zwei Weltersteinspielungen. ist bekannt für ihr graziles Klavierspiel. Die 1988 in München geborene Ausnahmepianistin hat sich mit ebenso feinfühligen wie virtuosen Interpretationen romantischer und impressionistischer Literatur einen Namen gemacht. Jetzt hat Deutsche Grammophon ein neues Album der deutsch-japanischen Starpianistin angekündigt. Am 6. August 2021 erscheint “”. Im Zentrum des Albums stehen die 24 Préludes op. 28 von Frédéric Chopin , die Ott mit Klaviermusik des 20. und 21. Jahrhunderts zusammenführt. Zwischen den Préludes von Chopin erklingen Werke vonundAlice Sara Ott selbst, darunter mit Tristanos „"" und Otts “”, einer Bearbeitung von Mozarts berühmtem, zwei Weltersteinspielungen.

In diesem zeitgenössischen Kontext erstrahlen Chopins vielförmige Miniaturen in ihrer schillernden Modernität. Zugleich steht das Repertoire für Otts musikalische wie menschliche Entwicklung. “'Echoes Of Life‘ ist eine persönliche Reflexion”, so die Pianistin.

“Echoes Of Life” ist bereits seit dem 11. Juni 2021 vorbestellbar. Gleichzeitig steht auch Otts träumerischer Interpretation von Chopins Prélude Nr. 15 in Des-Dur (“Regentropfen”) als Vorabtrack aus dem Album als Download und Stream bereit.