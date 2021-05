Albrecht Mayer führt die Charts an und veröffentlicht neue Single

Albrecht Mayer und für wohl kaum eine Musik gilt dies so wie für jene “Mozart: Works for Oboe and Orchestra” hat sich der renommierte Oboist intensiv mit dem Werk des Komponisten auseinandergesetzt und gemeinsam mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen und dem Cembalisten Vital Julian Frey verschiedene Originalwerke und Arrangements eingespielt. Der Erfolg dieser musikalischen Hingabe an Mozarts Werk spricht für sich: Schon im ersten Monat nach der Veröffentlichung belegte Mayer mit seinem Album den Spitzenplatz der deutschen Klassik-Charts und begeisterte durchgehend die internationale Presse. Nun knüpft der gefragte Interpret an diesen Erfolg an und veröffentlicht am 21. Mai eine Single mit dem “Gran Adagio” – einem neuen Arrangement von Mozarts “Adagio aus der Gran Partita, KV 361 (370a)”. “Musik macht glücklich” sagtund für wohl kaum eine Musik gilt dies so wie für jene Wolfgang Amadeus Mozarts . Für sein vor kurzem erschienenes Albumhat sich der renommierte Oboist intensiv mit dem Werk des Komponisten auseinandergesetzt und gemeinsam mit derund dem Cembalistenverschiedene Originalwerke und Arrangements eingespielt. Der Erfolg dieser musikalischen Hingabe an Mozarts Werk spricht für sich: Schon im ersten Monat nach der Veröffentlichung belegte Mayer mit seinem Album den Spitzenplatz der deutschen Klassik-Charts und begeisterte durchgehend die internationale Presse. Nun knüpft der gefragte Interpret an diesen Erfolg an und veröffentlicht am 21. Mai eine Single mit dem “” – einem neuen Arrangement vonMozarts “Adagio aus der Gran Partita, KV 361 (370a)”.

Zeugnis einer lebenslangen Liebe: Albrecht Mayers Mozart-Interpretation

“Mozarts himmlische Werke drängen sich mir seit vielen Jahren förmlich auf, und seit langem hege ich den Herzenswunsch, einige seiner herrlichen Arien behutsam für mein Instrument zu adaptieren. Obwohl ich die meisten Stücke auf diesem Album schon seit meiner frühen Jugend in mir trage, fühle ich mich erst jetzt bereit für ihre absolute Gefühlstiefe. Meine Zeit für und mit Wolfgang Amadeus Mozart ist gekommen”, so hat Albrecht Mayer den Ausgangspunkt seines neuen Mozart-Albums beschrieben. Entsprechend gleicht “Mozart: Works for Oboe and Orchestra” einer innigen Hommage an den einzigartigen Komponisten und spiegeln die verschiedenen Interpretationen der sechs Arrangements für Oboe, Oboe d’amore und Englischhorn sowie der Rekonstruktion des Oboenkonzerts in F-Dur Mayers sensible und farbenreiche Ausdrucksgabe auf dem Instrument intensiv wieder. Ebenso eindrucksvoll ist auch Mayers Einspielung des “Gran Adagio” – einem neuen Arrangement des “Adagio” aus Mozarts siebenteiliger “Gran Partita, KV 361 (370a)”, das am 21. Mai als Single bei Deutsche Grammophon veröffentlicht wird.