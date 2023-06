Albrecht Mayer erkundet das musikalische Universum der Familie Bach

Nach seinem gefeierten Mozart-Album von 2021 widmet sich der Oboist Albrecht Mayer nun dem reichhaltigen Schaffen der Familie Bach. Damit kehrt der Solist, der zu den bedeutendsten Oboisten der Gegenwart zählt, zu den Wurzeln seiner Musikalität zurück. Mayer machte bereits im Alter von acht Jahren die Bekanntschaft mit der Musik Johann Sebastian Bachs, die er als Chorknabe am Bamberger Dom zu lieben lernte.

Bach für alle

“Man kann”, urteilt er über den Zugang zu Bach, “sehr tief eintauchen in seine Musik, aber selbst wenn man keine Ahnung davon hat, spricht sie einen an.” Mayer selbst ist tief eingetaucht in Bachs Musikwelt, deren familiäres Umfeld er in den letzten Jahren eindringlich erkundet hat. Auf seinem neuen Album präsentiert er die Früchte seiner intensiven Beschäftigung mit der Familie Bach, die tiefe Spuren in Europas Musikgeschichte hinterlassen hat. “Bach Generations”, so der Titel von Mayers neuem Album, versammelt Kompositionen von Johann Sebastian (1685–1750), Johann Christoph (1642–1703), Carl Philipp Emanuel (1714–1788) und Johann Christoph Friedrich Bach (1732–1795). Hinzu kommt ein Werk von Gottfried Heinrich Stölzel, das einst J. S. Bach zugeschrieben wurde.

Erste Single

Deutsche Grammophon hat die Veröffentlichung des Albums, das Mayer gemeinsam mit den Berliner Barock Solisten und dem Geiger Gottfried von der Goltz aufgenommen hat, für den 4. August 2023 angekündigt. Vorbestellungsstart war bereits am 26. Mai 2023. Seitdem steht mit Bachs stimmungsvollem Air aus der Orchestersuite Nr. 3 in D-Dur (BWV 1068) ein erster Vorabtrack zum Download und Stream bereit.