»Eine frische Synthese der Stile und Interpretationsweisen« – John Eliot Gardiner und das Royal Concertgebouw Orchestra veröffentlichen die Symphonien von Brahms

»Gardiner konzentriert sich auf die Transparenz und die Kontraste, um Bilder zu enthüllen, die Brahms’ Symphonien ›modernisieren‹ … Er entstaubt die Musik von Jahren der Tradition … und begreift den Zyklus aus neuer Perspektive, als eine Art Brücke von Beethoven oder Schumann zur Zukunft.« (Platea Magazine über den Amsterdamer Symphonienzyklus)

John Eliot Gardiner startete im September 2021 ein ambitioniertes Brahms-Projekt mit dem Royal Concertgebouw Orchestra. Das auf zwei Spielzeiten ausgelegte Programm stellte die vier Symphonien des Komponisten seinen anderen Werken gegenüber. In jedem Konzert erklang eine Symphonie, ergänzt entweder durch ein Klavierkonzert oder ausgewählte Chorwerke. Die Amsterdamer Aufführungen wurden von der Kritik enthusiastisch gefeiert. Den fulminanten Abschluss bildete im Mai 2023 eine beeindruckende Konzertreihe: In drei europäischen Metropolen – Amsterdam, Hamburg und Luxemburg – präsentierten Dirigent und Orchester an je zwei Abenden den kompletten Zyklus aller Brahms-Symphonien.

Deutsche Grammophon veröffentlicht nun eine Gesamtaufnahme dieser Konzertreihe, live mitgeschnitten im Concertgebouw zwischen September 2021 und Januar 2023. Johannes Brahms – Complete Symphonies erscheint am 2. Mai 2025 digital und als 3-CD-Set. Bereits vorab sind zwei Sätze der Werke als Stream und zum Download erhältlich, am 28. März kommt das Andante sostenuto aus der Ersten Symphonie c-Moll heraus, am 18. April folgt der dritte Satz der Zweiten Symphonie in D-Dur, das Allegretto grazioso (quasi andantino).

Bereits vor fast 20 Jahren nahm Gardiner die Brahms-Symphonien schon einmal auf – damals mit dem Orchestre Révolutionnaire et Romantique auf historischen Instrumenten. »Ich hatte das Bedürfnis, an dieses erste fruchtbare Erlebnis anzuknüpfen«, erklärt er. »Ich wollte die Erkenntnisse und Erfahrungen daraus auf die Arbeit mit einem modernen Orchester von Weltruf übertragen, um auf diese Weise zu einer frischen Synthese der Stile und Interpretationsweisen zu gelangen.«

Brahms’ Weg zur Ersten Symphonie war von Selbstzweifeln geprägt. Das Erbe Beethovens lastete schwer auf ihm – von ersten Skizzen 1862 bis zur Vollendung der Partitur brauchte er 14 Jahre. Nach der erfolgreichen Uraufführung im November 1876 fand Brahms jedoch zu symphonischer Meisterschaft, die Zweite Symphonie feierte nur ein Jahr später Premiere, die Dritte 1883 und die Vierte 1885.

Gardiner und das RCO erforschten die auffallend unterschiedlichen Werke akribisch und zeigten zugleich die engen Verbindungen zu Brahms’ Chorwerken auf (ein Gebiet, das der Dirigent sein »Steckenpferd« nennt). Strahlende Klangkraft und Lebendigkeit attestierte die begeisterte Kritik ihren Lesarten.

»Die Symphonien von Johannes Brahms sind bei Musikern und Publikum sehr beliebt. Sie gehören zum Kernrepertoire jedes Symphonieorchesters«, sagt David Bazen, Director of Business Operations des RCO. »Diese Liveaufnahmen erlauben es uns, John Eliot Gardiners packende Deutungen dieser zeitlosen Meisterwerke neu zu entdecken.«