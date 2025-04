SCHILLER veröffentlicht “Future” (I+II) auf farbigen Vinyl, limitiert auf 1500 Exemplare

Mit Future, Schillers 9. Studioalbum, erschien im Frühjahr 2016 das erste Mal wieder ein Global-Pop-Album des Künstlers seit dem 2012er Erfolgswerk Sonne.

Future ist der passende Titel für dieses innovative Meisterwerk von Deutschlands faszinierendstem Elektronik-Musiker. Hier erklingen berauschende und mitreißende Sounds in einer zeitlosen Intensität. Der ideale Soundtrack, um den Alltag vollkommen hinter sich zu lassen, jeder Song ist wie ein eigener Film, hinleitend auf das, was die Zukunft bereithalten könnte, schließlich liege „in der Zukunft die Kraft für Träume”, wie Künstler Christopher von Deylen selbst sagt.

Future ist die magische Weiterentwicklung des einzigartigen Schiller-Kosmos. Traumhafte Melodien und kunstvolle Arrangements ergeben ein außergewöhnliches Klangerlebnis zwischen epischer Kraft und atemberaubender Anmut. Auch hier wurde im Vorfeld sich wieder auf eine große Entdeckungsreise begeben: Zwischen der pulsierenden Metropole Los Angeles und den scheinbar unendlichen Weiten der Mojave Wüste entstand ein schwereloses Album mit packenden Instrumental-Tracks und imponierenden Gastvokalisten. Schiller hat seine musikalische Neugier mit vielen neuen Stimmen teilen können. Sie sind mit Hingabe und Leidenschaft ein Teil der musikalischen Expedition von Future geworden.

All die Arbeit hat sich nachweislich gelohnt, schließlich stieg Future direkt auf Platz 1 der deutschen Albumcharts ein, ein Erfolg der Schiller zum 5. Mal gelang.

Es erscheinen nun die beiden Hauptbestandeile der Future Saga in neuem farbigen Vinyl Gewand – Teil 1 kommt in träumerischem lila, Teil 2 in transparent-neonorange, passend zu den farbenfrohen Welten, die Schiller immer wieder aufs Neue zu kreieren vermag. Die beiden 2LP Editionen sind dabei auf jeweils 1500 Stück limitiert.