LIEDER-Album wendet sich die vierfache Grammy-Gewinnerin nun dem klassischen Liedrepertoire zu und offenbart neben einer Auswahl ihrer persönlichen Lieblingskompositionen von Robert Schumann und Johannes Brahms, die sie mit ihrem langjährigen Begleiter Hartmut Höll an den Tasten eingespielt hat, auch die atemberaubende Klangschönheit von Gustav Mahlers Rückert-Liedern, die in einem gemeinsamen Live-Mitschnitt mit Münchner Philharmoniker festgehalten wurde. Renée Fleming ist nicht nur auf Grund ihrer unverwechselbaren Stimme eine der renommiertesten Sängerinnen unserer Zeit. Die amerikanische Sopranistin beeindruckt auch immer wieder mit ihrer großen stilistischen Offenheit, mit der sie mühelos in vielen Repertoire-Bereichen zuhause ist. Mit ihrem-Album wendet sich die vierfache Grammy-Gewinnerin nun dem klassischen Liedrepertoire zu und offenbart neben einer Auswahl ihrer persönlichen Lieblingskompositionen vonund, die sie mit ihrem langjährigen Begleiteran den Tasten eingespielt hat, auch die atemberaubende Klangschönheit von, die in einem gemeinsamen Live-Mitschnitt mit Christian Thielemann am Pult derfestgehalten wurde.

Das zeitlos schöne Wiegenlied von Johannes Brahms steht bereits vorab als Download und im Stream zur Verfügung. Zeitgleich mit der Veröffentlichung des gesamten Albums am 14. Juni steht Renée Fleming für die Premiere des sommerlichen Musical-Highlights “The Light in the Piazza” im Londoner Southbank Centre auf der Bühne.