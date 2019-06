Luciano Pavarotti hat unzählige grandiose Aufnahmen hinterlassen. Eine Auswahl erscheint nun am 7. Juni digital auf einem Greatest Hits Album, zeitgleich mit dem Soundtrack zu einem Kinofilm, der Pavarottis legendäre Karriere auf der Leinwand präsentiert. hat unzählige grandiose Aufnahmen hinterlassen. Eine Auswahl erscheint nun am 7. Juni digital auf einem Greatest Hits Album, zeitgleich mit dem Soundtrack zu einem Kinofilm, der Pavarottis legendäre Karriere auf der Leinwand präsentiert.

Luciano Pavarottis strahlende Tenor-Stimme ist untrennbar mit Ohrwürmern wie “Nessun dorma” und “Granada” und “O sole mio” verbunden. Egal ob mit Opernarien, traditionelle Lieder oder Pop-Hits: Pavarotti hatte eine einzigartige Gabe dafür, das Publikum für seine Interpretationen zu begeistern. Das Greatest Hits Album transportiert die große emotionale und musikalische Ausdruckskraft des italienischen Tenors mit Arien wie “Che gelida manina”, “La donna è mobile” und “Celeste Aida” und Songs wie Frank Sinatras “My Way”, Barry Whites Hit “The First, The Last, My Everything” und Lou Reeds “Perfect Day”.