Deutsche Grammophon veröffentlicht Lang Langs Weltersteinspielung des bisher unbekannten Chopin-Walzers

Die Weltersteinspielung des Sensationsfunds aus der New Yorker Morgan Library

erscheint am 8. November 2024 bei Deutsche Grammophon –

hören Sie die Single here.

»Es ist nicht die komplizierteste Musik von Chopin,

aber im Stil entspricht sie ihm ganz und gar«

Lang Lang

Berlin, 1. November 2024. DG-Exklusivkünstler Lang Lang veröffentlicht die Weltersteinspielung eines wiederentdeckten Walzers, der vermutlich aus der Feder des großen polnischen Komponisten und Pianisten Frédéric Chopin (1810–49) stammt. Der Walzer in a-Moll, am 27. Oktober in New York von Lang Lang uraufgeführt, erscheint am 8. November 2024 als digitale Single bei Deutsche Grammophon.

Wie die New York Times berichtet, wurde das Manuskript von dem Kurator Robinson McClellan bei der Katalogisierung einer Sammlung von Memorabilia aus den Beständen vom Morgan Library & Museum in Manhattan entdeckt. Die Musik in winziger Notation auf einem Stück Papier von der Größe einer Karteikarte trägt die Überschrift »Valse« und den Namen »Chopin« am oberen Rand des Blatts, eine Autorenangabe, die von fremder Hand hinzugefügt wurde. Nach umfassenden Untersuchungen von Papier und Tinte, einer Analyse der Handschrift und des musikalischen Stils kam die Morgan Library in enger Zusammenarbeit mit Chopin-Experten zu der Ansicht, dass es sich bei dem Werk aller Wahrscheinlichkeit nach um einen bisher unbekannten Walzer des Komponisten handelt. Vermutlich entstand er zwischen 1830 und 1835.

Chopin komponierte viele Walzer. Sie zeichnen sich durch ihre Eleganz aus, durch konstrastierende Stimmungen – mal beschwingten Elan, mal melancholische Nachdenklichkeit – und stecken voller Erfindungen, die den Begriff des »Salonstücks« neu definierten. Das New Yorker Fundstück in a-Moll umfasst nur 48 Takte und beginnt mit leisen dissonanten Tönen, die in stürmische Akkorde münden. Wie Dr. Artur Szklener, Direktor des Warschauer Chopin-Instituts, feststellt, »weist das Stück Merkmale des ›style brillant‹ auf, was mit der vermuteten Kompositionszeit übereinstimmt«

drei Weltersteinspielungen von »Ganz kleine Nachtmusik«, einem wiederentdeckten Werk von Mozart. Dessen Serenade in C KV 648, die aus sieben Miniatursätzen für Streichtrio besteht, wurde von Forschern der Internationalen Stiftung Mozarteum Salzburg in der Sammlung Carl Ferdinand Becker der Musikbibliothek der Leipziger Städtischen Bibliotheken entdeckt und am 19. September 2024 der Öffentlichkeit vorgestellt. Deutsche Grammophon brachte im vergangenen Monat drei verschiedene Einspielungen des Werks heraus: Die Chopin-Veröffentlichung folgt auf die erst kürzlich bei DG erschienenenvon, einem wiederentdeckten Werk von. Dessen Serenade in C KV 648, die aus sieben Miniatursätzen für Streichtrio besteht, wurde von Forschern der Internationalen Stiftung Mozarteum Salzburg in der Sammlung Carl Ferdinand Becker der Musikbibliothek der Leipziger Städtischen Bibliotheken entdeckt und am 19. September 2024 der Öffentlichkeit vorgestellt. Deutsche Grammophon brachte im vergangenen Monat drei verschiedene Einspielungen des Werks heraus: eine Fassung für zwei Violinen, Cello und Cembalo , eine zweite für zwei Violinen, Kontrabass und Cembalo sowie eine Orchesterbearbeitung

ÜBER LANG LANG

Als international gefeierter Klaviervirtuose hat Lang Lang weltweit Millionen von Alben verkauft, er hat die Pop- und Klassikcharts erobert, die Fachpresse begeistert und große Erfolge im Mainstream erzielt. In den letzten zehn Jahren waren hohe Würdenträger sein Publikum, darunter Präsident Barack Obama, Papst Franziskus und Königin Elisabeth II., und das Magazin TIME nannte ihn selbst unter den 100 einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt. Rund um den Globus sind seine Konzerte ausverkauft, dabei tritt er mit allen führenden internationalen Orchestern und Dirigenten auf. Durch seine Darbietungen bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Peking 2008 und beim Finale der Fußballweltmeisterschaft in Rio de Janeiro 2014 sowie Auftritte bei Grammy-Verleihungen mit Metallica, Pharrell Williams und Herbie Hancock hat er im Fernsehen eine gewaltige Zuschauerschaft gefunden. Lang Lang war darüber hinaus bei One World: Together At Home zu erleben, dem globalen TV- und Live-Streaming-Event im April 2020. Im Juni 2022 wurde bekannt gegeben, dass Lang Lang mit einem Stern auf dem Hollwood Walk of Fame geehrt, im April 2024 wurde er dann bei einer Gala gemeinsam mit Stars wie Paul Walker, Uma Thurman, Lenny Kravitz, Mindy Kaling, den Jonas Brothers, Melba Moore und Pentatonix ausgezeichnet.

Lang Langs außerordentliche musikalische Leistungen finden ihr Pendant in seinem unermüdlichen Einsatz für wohltätige Zwecke, insbesondere durch die Lang Lang International Music Foundation und Keys of Inspiration®. Als UNICEF-Botschafter und UN-Friedensbotschafter hat er mehr als 40 Millionen Kinder inspiriert, Klavier zu lernen, und erfolgreiche Bildungsprogramme entwickelt. 2023 überzeugte er als Juror bei The Piano, einer britischen Talentshow von Channel 4. Lang Langs jüngste Alben, Piano Book (2019), Goldberg Variations (2020), The Disney Book (2022) und Lang Lang – Saint-Saëns (2024) waren internationale Verkaufsschlager. Lang Lang ist einer der einflussreichsten klassischen Musiker der Welt und hat über 20 Millionen Follower in den sozialen Medien. Seine Arbeit wird von seiner festen Überzeugung getragen: »Musik macht das Leben besser – sie heilt, sie führt zusammen, sie inspiriert, und sie macht uns zu besseren Menschen«.