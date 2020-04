Moment Musical – Kammermusik im Pierre Boulez Saal mit Daniel Barenboim

Moment Musical” findet eine zweite Heimat: Neben dem legendären Berliner Meistersaal, werden nun auch Livestreams aus dem Pierre Boulez Saal übertragen. Diabelli-Variation von Michael Barenboim darbieten wird. Die erfolgreich gestartete Konzertreihe “” findet eine zweite Heimat: Neben dem legendären, werden nun auch Livestreams aus demübertragen. Daniel Barenboim wird am 10., 19. und 24. April Solo-Recitals geben, bei denen er u.a. dievon Ludwig van Beethoven interpretiert. An weiteren Abenden findet sich Barenboim mit engen kammermusikalischen Partnern im Pierre Boulez Saal zusammen. Er kündigt für den 13. und 17. April ein Mozart-Programm an, das er mit seinem Sohn und Violinistendarbieten wird.

Die Aufführungen können auf dem DG YouTube Kanal mitverfolgt werden und sind dort für 72 Stunden verfügbar. Die “Moment Musical” Konzerte im Pierre Boulez Saal werden in Kooperation mit medici.tv und Mezzo realisiert. “Kammermusik war für Musiker schon immer das Genre der Wahl, wenn sie zum Ausdruck bringen wollten, was sie im Inneren bewegt”, betont Dr. Clemens Trautmann, Präsident von Deutsche Grammophon.

"Es kommt mir vor, als sei Beethoven in so vielen seiner späten Werke, zu denen auch die ‘Diabelli-Variationen’ zählen, in einen Zustand völliger Abgeschiedenheit von der Welt geraten", sagt Daniel Barenboim. “Solist und Publikum entdecken hier bei jeder Aufführung etwas Neues. Dass dank der Deutschen Grammophon und ihrer Partner Hörer in aller Welt dieses Erlebnis mit uns teilen können, als wären sie mit uns im Pierre Boulez Saal, macht mich sehr froh.”