Deutsche Grammophon feiert den Internationalen Frauentag

Erfolgsfrauen – Yellow Lounge mit Nadine Sierra, Magdalena Hoffmann, Bomsori, Hera Hyesang Park

Mit Nadine Sierra , seit 2018 eine bekannte Stimme auf DG, und der Pianistin Sophia Munoz werden sie zum Internationalen Frauentag die Yellow Lounge Bühne teilen. Sie werden insbesondere Musik von Komponistinnen wie Grażyna Bacewicz, Joowon Kim oder Clara Schumann interpretieren, um sich den Veranstaltungen und Initiativen rund um die Welt anzuschließen und das Bewusstsein für das gewaltige Werk von Frauen zu schärfen.

“Jahrhundertelang war es Frauen nicht erlaubt, ihre Meinung zu äußern oder ihre Stimme zu erheben. Und auch heute noch gibt es unzählige Orte auf der Welt, an denen Frauen benachteiligt sind und kaum Rechte haben. Im Auftritt von Nadine, Magdalena, Bomsori, Hera und Sophia spiegelt sich die Stärke der Frauen in der Musikwelt der Gegenwart, sie repräsentieren die neue Generation von Künstlerinnen bei Deutsche Grammophon. Wir freuen uns sehr gemeinsam mit ihnen den Internationalen Frauentag zu feiern”, erklärt Kleopatra Sofroniou, General Manager Classics Deutsche Grammophon.

Das Online-Event wird am 7. März um 12 Uhr auf DG Stage in Zusammenarbeit mit dem Partner Siemens und dessen renommiertem Arts Program ausgestrahlt und am 8. März ab 22 Uhr auch auf dem YouTube-Kanal von Deutsche Grammophon zu verfolgen sein.

Große Komponistinnen und Interpretinnen unserer Zeit – Heute schon gestreamt?

Tekla Bądarzewska-Baranowska, Clara Schumann, Cécile Chaminade, Sofia Gubaidulina, Ruth Crawford Seeger, Rebecca Clarke – diese Liste an großen Komponistinnen lässt sich noch lange weiterführen. Die Spotify Playlist “Female Composers” umfasst das vielfältige und kontrastreiche DG Repertoire in Bezug auf Stil, Genre und Format. Als Interpretinnen treten sowohl Künstlerinnen wie Lisa Batiashvili und Alice Sara Ott als auch Künstler wie Lang Lang und Krystian Zimerman und Orchester wie das London Symphony Orchestra oder das Boston Symphony Orchestra in Erscheinung– um nur einige zu nennen.

Die Playlist “Women of Classical” legt zwar den Fokus auf die Interpretinnen unserer Zeit, stellt aber durchaus Werke von weiteren zeitgenössischen Komponistinnen wie Elena Kats-Chernin und Jennifer Higdon vor. Die Rollen der Songwriterin und Interpretin vereinen Künstlerinnen wie Anoushka Shankar und Agnes Obel, die mit ihren Veröffentlichungen Teil der vielfältigen Deutsche Grammophon Familie sind.