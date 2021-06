Zum 50-jährigen Jubiläum – Sämtliche DG-Aufnahmen des Orpheus Chamber Orchestra

In der weltweiten Orchesterlandschaft nimmt das Orpheus Chamber Orchestra mit seiner Philosophie einer kollektiven und demokratischen Führung ganz ohne Zweifel eine Sonderstellung ein. Statt eines Dirigenten entwickeln die Musiker gemeinsam mit dem Konzertmeister die musikalische Interpretation eines Stücks selbst. Alle Mitglieder tragen eine unmittelbare Verantwortung für die musikalischen Interpretationen.

Der hohe künstlerische Wert der Diskografie beruht nicht nur auf dem phänomenalen Ensemblespiel des Orchesters und seiner Zusammenarbeit mit so herausragenden Solisten wieoderEs ist auch seine besondere Klangkultur, die wesentlich von dem Produzentenmitgeprägt wurde, dessen Handschrift ein größerer Teil der Aufnahmen dieser Box trägt. Wichtige Meilensteine ​​der Partnerschaft mit der Deutschen Grammophon sind die beeindruckenden Aufnahmen vonundhochgelobte Alben wieKammersinfonien, Stücke von Strawinskys “Schattentänze”, die-Ouvertüren, die barocken Encores und Vivaldis "Vier Jahreszeiten“. Unter all den gefeierten Aufnahmen findet sich auch eine Erstveröffentlichung: Mendelssohns 4. Symphonie in einer Funken sprühenden Live-Aufnahme von 2018 aus Warschau. Ein Charakteristikum des Orchesters war immer auch das Repertoire der gemäßigten Moderne und Neuen Musik: "Points of Departure“ präsentiert Werke aktueller amerikanischer Komponisten wieund