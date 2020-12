Musikalische TV- Programmtipps zu Heilig Abend

Wenn der Baum geschmückt, die Geschenke verpackt und die ersten Lieder gesungen wurden, dann bietet das Fernsehprogramm in diesem Jahr wieder musikalische Weihnachtssendungen, die an Heiligabend feierliche Unterhaltung für die ganze Familie versprechen.

Auch in diesem Jahr laden Bundespräsidentund seine Frau Elke Büdenbender am Heiligabend um 18 Uhr zum Weihnachtskonzert. Das Konzert, im Jahr 2020 unter den besonderen Umständen der Corona-Pandemie, findet in der evangelischen Kirche St. Marien in Bernau bei Berlin statt. Zu den musikalischen Gästen gehören u.a. die Pianisten-Brüder Lucas und Arthur Jussen , die Moderation übernimmt Johannes B. Kerner.