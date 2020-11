Sie alle und uns verbindet die Leidenschaft für die klassische Musik. Unser Ziel ist es, spannende KlassikAkzente zu setzen und unseren Lesern abwechslungsreiche Einblicke in die Klassikwelt zu bieten.

Ihre Meinung ist uns wichtig!

Was gefällt Ihnen an KlassikAkzente, was vermissen Sie, wo sollten wir uns verbessern? Immer wieder stellt sich unsere Redaktion diese Fragen. Bei der heutigen Vielfalt an musikalischen Angeboten on- und offline sind Ihre Antworten für uns umso wichtiger.

Um auf Ihre Bedürfnisse und Interessen in Zukunft besser eingehen zu können, würden wir gerne mehr über Ihren Klassikgeschmack und Musikkonsum erfahren: Hören Sie lieber die große Oper oder intime Kammermusik? Streamen Sie schon oder genießen Sie Aufnahmen bevorzugt auf dem Plattenspieler?

Mit Hilfe Ihrer Rückmeldung können wir lernen, wie wir uns verbessern können.

Wir freuen uns auf Ihre Anregungen und bedanken uns herzlich für Ihre Teilnahme an der KlassikAkzente Leserbefragung!