Tonmalerei und Tanz – Das West-Eastern Divan Orchestra feiert Jubiläum

Vor 20 Jahren gründete Daniel Barenboim mit Edward Said das West-Eastern Divan Orchestra. Die beiden Künstler hatten die Vision, dass israelische, palästinensische und andere arabische Musiker gemeinsam in einem Orchester musizieren und über diese gemeinsame Sprache der interkulturelle Austausch gefördert wird. Unter dem Motto “Gleichheit in der Musik” teilen sich nun schon seit 1999 Musiker verschiedener Kulturen die Pulte. Gemeinsam bilden sie ein international gefeiertes Spitzenorchester.

Boléro und Don Quixote zum Jubiläum