Klassiker der Filmmusik – Live und Open Air mit Anne-Sophie Mutter

Es ist das Klassik-Ereignis des Herbstes und in der künstlerischen Laufbahn von Anne-Sophie Mutter ein absolutes Novum: Am 14. September tritt die Ausnahmemusikerin erstmals Open Air auf und präsentiert am Münchner Königsplatz ihr jüngstes Projekt “Across the Stars” mit verschiedenen Filmmusik-Arrangements von John Williams.

Legendäre Filmmusiken von John Williams in neuem Gewand

Für “Across the Stars” hat John Williams verschiedene seiner berühmtesten Kompositionen extra für Anne-Sophie Mutter als Stücke für Solovioline und Orchester neu arrangiert, darunter Themen aus "Krieg der Sterne", "Die Geisha"oder "Harry Potter". Für Anne-Sophie Mutter versteht es Williams wie kein anderer, “in den Körper der Handlungsgeschichte zu schlüpfen und sie in eine Emotionstiefe zu bringen, die das Auge höchstwahrscheinlich so nicht erreicht”. Tatsache sei, dass John Williams Musik für sich alleine stehe und ohne den Film sehr gut lebe. “Das ist das Faszinierende daran – ich brauche die Bilder nicht”, so die Geigerin.

"Across the Stars" unterm Sternenhimmel