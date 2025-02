Jetzt erhältlich: Alice Sara Ott – John Field · Complete Nocturnes

Neu im DG-Katalog und erstmals in Dolby Atmos®

Berlin, 7. Februar 2025. Alice Sara Ott: John Field · Complete Nocturnes erscheint heute digital und auf CD bei Deutsche Grammophon. Auf ihrem jüngsten Album widmet sich die Pianistin Alice Sara Ott den Ursprüngen des Nocturne, einem Genre, das meist mit Chopin in Verbindung gebracht wird, doch tatsächlich von dem weit weniger bekannten John Field entwickelt, ja vielleicht sogar erfunden wurde. Der Zyklus wird erstmals bei DG als Gesamteinspielung veröffentlicht und ist ebenfalls erstmals im immersiven Klangformat Dolby Atmos® erhältlich. Am 7. März kommt er außerdem als Doppel-LP heraus.

»Für mich war die Auseinandersetzung mit den Nocturnes eine große persönliche Bereicherung: Sie berühren mich zutiefst mit ihrer Schönheit und Anmut«, sagt Alice Sara Ott. »Ich hoffe, mit dieser Gesamteinspielung vielleicht ein paar Menschen dazu zu bewegen, die Musik von John Field zu entdecken – dem Mann, der uns das Nocturne vermacht hat.«

Andrew Staples an dem 50-minütigen Film NOCTURNE zusammengearbeitet, sie gewährt darin einen seltenen Einblick in ihre Gedankenwelt. Im Zusammenspiel von historischen Schauplätzen und künstlich geschaffenen digitalen Landschaften macht sie das Unsichtbare sichtbar und zeigt ihre Entdeckungsreise durch die Musik eines zu Unrecht vergessenen Komponisten. Der Film entstand im Münchner Studio für virtuelle Produktionen Hyperbowl. Er ist am 15. Februar auf Neben dem Album hat Ott mit dem Regisseur (und berühmten Tenor)an dem 50-minütigen Filmzusammengearbeitet, sie gewährt darin einen seltenen Einblick in ihre Gedankenwelt. Im Zusammenspiel von historischen Schauplätzen und künstlich geschaffenen digitalen Landschaften macht sie das Unsichtbare sichtbar und zeigt ihre Entdeckungsreise durch die Musik eines zu Unrecht vergessenen Komponisten. Der Film entstand im Münchner Studio für virtuelle Produktionen. Er ist amauf STAGE+ zu sehen.

Alice Sara Ott ist gerade auf Europatournee, in 17 Städten spielt sie die Nocturnes von Field und Sonaten von Beethoven. Am Ende der Saison ist sie mit demselben Repertoire in Japan zu erleben, wo sie außerdem mit Karina Canellakis und dem Tokyo Metropolitan Orchestra auftritt. Davor spielt sie Beethovens drittes Klavierkonzert mit dem Minnesota Orchestra unter Jonathan Heyward (30./31. Mai) und dem Pittsburgh Symphony Orchestra unter Manfred Honeck (6./8. Juni).

Auf deutscher Bühne – Alice Sara Ott spielt Field und Beethoven:

Februar 2025, Glocke, Bremen Februar 2025, Prinzregententheater, München Februar 2025, Theater, Münster Februar 2025, Liederhalle, Stuttgart März 2025, NDR Landesfunkhaus Niedersachsen, Hannover März 2025, Staatstheater, Braunschweig März 2025, Tonhalle, Düsseldorf März 2025, Laeiszhalle, Hamburg

ÜBER ALICE SARA OTT

»Sie mischt die klassische Musik auf«, schrieb die New York Times über Alice Sara Ott, eine Pianistin, die ebenso bekannt ist für ihr tief empfundenes, poetisches und zartes Spiel wie für ihre innovative Programmgestaltung und das Miteinander mit ihrem Publikum. Alice Sara Ott ist eine visionäre Musikerin. Immer neu interpretiert sie ihr Repertoire oder schafft eindringliche multimediale Erlebnisse im interdisziplinären Austausch mit bildenden Künstlern, Architekten und Designern.

Das Experimentieren und Erforschen ist Teil ihrer Kunst. So arbeitete sie zum Beispiel auf Tournee mit Stücken ihres 2021 erschienenen DG-Albums Echoes Of Life mit dem Architekten Hakan Demirel zusammen, dessen digitale Videoinstallation ihren Auftritten eine visuelle Erzählung unterlegte.

Zwei Jahre später war sie das Gesicht der Apple Music Classical App. In deren plattformübergreifender Videokampagne begeisterte sie, begleitet vom Netherlands Radio Philharmonic Orchestra unter Karina Canellakis, mit Beethovens Klavierkonzert Nr. 1.

Diese Beethoven-Performance wiederum fand sich auf ihrem nächsten Album für Deutsche Grammophon, dem Label, dem sie sich 2008 exklusiv verpflichtet hat. Seither hat sie sich zu einer der weltweit führenden Klassikinterpreten auf allen DSPs entwickelt, mit einer Gesamtzahl an Albumstreams, die mittlerweile eine halbe Milliarde überschreitet.

Alice ist eine wahrhaft internationale Künstlerin – zu den Höhepunkten vergangener und künftiger Spielzeiten zählen Tourneen durch Europa, die USA und durch Asien sowie ihr Auftritt im Rahmen des spektakulären Concert de Paris am 14. Juli 2022 unter dem Eiffelturm. In der Saison 2024/25 ist sie Artist in Residence am TivoliVredenburg in Utrecht und bringt ihre vielseitigen künstlerischen Projekte in die Niederlande, nach erfolgreichen Residencies am Londoner Southbank Centre und bei Radio France in Paris 2023/24.

Führende zeitgenössische Komponisten legen die Uraufführung und Ersteinspielung ihrer Werke in die Hände dieser Künstlerin, was zur spannenden Zusammenarbeit mit Ólafur Arnalds, Bryce Dessner, Chilly Gonzales, Francesco Tristano und anderen geführt hat. Im Januar 2024 gab sie die Weltpremiere von Dessners Klavierkonzert und umjubelte Erstaufführungen in England, den USA und Frankreich. Weitere werden folgen.

Ein Höhepunkt dieses Jahres war im April ihr Debüt mit dem New York Philharmonic. In einem Interview, das sie kurz zuvor der New York Times gab, sprach sie darüber, wie wichtig ihr der Dialog mit dem Publikum ist: »Musik kann sich nur ganz entfalten, wenn wir in ihr zusammenkommen. Wir müssen verletzlich bleiben. Das ist eine der schönsten Quellen für Zusammenhalt und Stärke.«

Alice ist eine begabte Illustratorin und Designerin. In ihrer Kreativität verbindet sich klassische Musik mit Mode, Schmuck und neuer Technologie. Sie hat eng mit führenden Marken wie Technics, JOST (Deutschland), dem französischen Schmuckhaus Chaumet, das zur LVMH-Gruppe gehört, und dem deutschen Juwelier Wempe zusammengearbeitet.