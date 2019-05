Longing for Paradise: Albrecht Mayer tritt in der Elbphilharmonie Hamburg und Yellow Lounge Berlin auf

Bamberger Symphonikern unter der Leitung von Jakub Hrůša wird Gemeinsam mit denunter der Leitung von Jakub Hrůša wird Albrecht Mayer am 28. Mai in der Hamburger Elbphilharmonie zu erleben sein. Auf dem Programm stehen mit Elgars “Soliloquy for oboe” und Richard Strauss' berühmtem Oboenkonzert Glanzstücke des Oboen-Repertoires, die Albrecht Mayer für sein neues Album “ Longing for Paradise ” aufgenommen hat, das soeben veröffentlicht wurde!

Was so einzigartig an einem Auftritt in der Elbphilharmonie ist und warum er das Konzerthaus gern als Diva bezeichnet, erzählt der Oboist im Deutsche Grammophon Podcast “ Lass uns über Klassik reden ”.