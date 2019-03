Naturschönheit - Decca präsentiert den phänomenalen Soundtrack zur neuen Netflix-Serie "Our Planet"

Mit "Our Planet" erscheint am 5. April bei Netflix eine spektakuläre achtteilige Naturdokumentation. Am selben Tag veröffentlicht Decca den nicht weniger atemberaubenden Soundtrack.

Der oscarprämierte britische Filmkomponist Steven Price hat sich mit seiner Musik für "Gravity" und "Attack the Block" einen Namen gemacht, nun hat er den eindrucksvollen Bildern der Netflix-Dokumentation "Our Planet" die passende Musik auf die acht Folgen komponiert. Ein Highlight ist der Song "In It Together", den Steven Price gemeinsam mit der britischen Singer-Songwriterin Elli Goulding geschrieben hat, die als sich als Botschafterin des WWF persönlich für den Umweltschutz einsetzt.

Mit den Bildern kann man in entlegene Winkel unseres Planeten reisen und dabei faszinierende Naturbeobachtungen machen - mit den Kompositionen taucht man gleichzeitig in erstaunliche Klangwelten ein, die mit den Filmaufnahmen zu einem eindrucksvollen Gesamtkunstwerk verschmelzen, das die Erde aus spannenden neuen Perspektiven zeigt.

Die Zusammenarbeit von Silverback Films, WWF und Steven Price wird durch die Stimme des britischen Tierfilmers und Naturforschers Sir David Attenborough abgerundet, der als Sprecher inhaltlich durch die Dokumentation führt. Wissenschaft, visuelle Ausdruckskraft und musikalische Intensität machen "Our Planet" zu einem bereichernden Film-Erlebnis.